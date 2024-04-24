Кейт Миддлтон получила уникальную награду от Карла III

Фото: www.globallookpress.com / I-Images

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Принцесса стала первым членом королевской семьи, кто удостоился Ордена Кавалеров Почета.

Король Великобритании Карл III вручил принцессе Кейт Миддлтон Орден Кавалеров Почета. Об этом пишет издание Daily Mail. Сообщается, что монарх наградил принцессу Уэльскую в благодарность за многолетнюю государственную службу. Таким образом, Кейт стала первым членом королевской семьи, получившим этот статус.

По информации издания, решение о присуждении награды было принято кабинетом министров, но по рекомендации Короля.

Ранее этой чести были удостоены телеведущий Дэвид Аттенборо, актриса Джуди Денч, артист Иэн Маккеллен, писательница Джоан Роулинг, актриса Мэгги Смит, музыкант Пол Маккартни и другие.

В январе этого года Кейт Миддлтон госпитализировали для проведения операции на брюшной полости. Долгое время принцесса не появлялась на публике, что не на шутку взволновало общественность по всему миру, однако уже 22 марта Миддлтон выложила видео-послание, где рассказала о том, что у нее обнаружили рак.

Она заявила, что в данный момент проходит курс профилактической химиотерапии. О диагнозе, по ее словам, стало известно после проведения операции.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сказал принц Уильям о Миддлтон на встрече с простыми британцами.