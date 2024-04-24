Шойгу рассказал о планах по запуску ракет «Ангара» в 2024 году

Шойгу: в 2024 году с «Плесецка» планируется три запуска ракет «Ангара»

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Глава Минобороны России проинспектировал модернизацию объектов на космодроме «Плесецк».

В 2024 году с космодрома «Плесецк» планируется три запуска ракет «Ангара». Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Глава российского военного ведомства проинспектировал ход строительства и модернизации объектов инфраструктуры «Плесецка», где проверил подготовку к пуску модулей ракет-носителей комплекса «Ангара».

«Уже успешно проведено шесть пусков этих ракет. В текущем году планируется осуществить еще три запуска ракет-носителей данного класса», — отметил Шойгу.

На космодроме ведется модернизация второго стартового комплекса ракет-носителей «Союз» и комплекса легкого класса «Рокот».

Семейство ракет-носителей «Ангара» — это новейшие российские ракеты-носители модульного типа различной грузоподъемности. Создание космических ракетных комплексов «Ангара» с применением исключительно отечественной элементной базы является задачей особой государственной важности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Шойгу призвал нарастить темпы работы на предприятии ОПК на Алтае.