Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Количество россиян, получивших деньги от государства, сильно отличается от числа подданных заявок.

Президент России Владимир Путин упрекнул чиновников за то, что материальную помощь после паводков получил малый процент пострадавших. Данная тема обсуждалась сегодня, 24 апреля.

Глава МЧС России Александр Куренков в ходе совещания по вопросам ликвидации последствий паводков рассказал, что в Оренбургской области помощь получили 46 тысяч человек в общем размере более миллиарда рублей, а в Курганской — 1,5 тысячи человек из 15 тысяч заявлений, а в Тюменской — лишь 87 семей из поданных 320 заявок.

«В Оренбургской области, как вы написали, принято более 400 тысяч заявлений пострадавших граждан на оказание помощи, а выдано 46 тыс., чуть больше 10%. Во всех других субъектах то же самое в процентном соотношении. Что так мало-то?» — поинтересовался Путин.

Читайте также Генпрокуратура России пообещала привлечь к ответу виновных в ущербе от паводков

Прорыв дамбы в оренбургском Орске, который привел к паводкам в регионах России, произошел вечером 5 апреля. Для помощи населению и ликвидации последствий были мобилизованы все необходимые силы.

Всего, по данным МЧС, паводки были зафиксированы в 39 российских регионах. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. Массовая эвакуация в столице региона была объявлена 12 апреля в связи с угрозой затопления города. На следующий день уровень реки Урал возле Оренбурга достиг 1185 сантиметров, превысив опасную отметку.

Позднее паводок дошел до Томской, Тюменской и Курганской областей. Там также ведется эвакуация местных жителей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин заявил о необходимости в слаженной и четкой работе системы публичной власти России.