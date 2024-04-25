«Нуждаются в первую очередь»: каким странам требуется продовольствие из России

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; Личный архив Алексея Зубца; 5-tv.ru

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И кто пытается ограничить доступ российских сельхозтоваров на глобальный рынок?

Недавно стало известно, что меморандум между Россией и ООН по вопросу сельскохозяйственного экспорта продолжает действовать, страна добивается обеспечения беспрепятственного доступа сельхозтоваров и продовольствия на мировой рынок. Доцент Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец рассказал 5-tv.ru, в каких странах данные товары будут пользоваться спросом, а также какие сложности существуют на данный момент.

По мнению эксперта, практически везде требуется зерновая продукция. Крупным потребителем является Европа, так как она активно использует ее в сельском хозяйстве.

Кроме того, первоочередным потребителем российских сельхозтоваров и продовольствия являются развивающиеся страны в силу недостатка собственных ресурсов.

«Первоочередным потребителем являются страны развивающиеся, слабо развитые, где кормить народ — это большая проблема. Мы знаем, что крупнейшим потребителем сельскохозяйственной продукции является Египет вместе с Китаем. Например, Египет закупает зерна ежегодно на несколько миллиардов долларов для того, чтобы просто накормить свой народ, который не может накормиться за счет тех ресурсов, которые есть у Египта. Поэтому такие страны нуждаются в зерне в первую очередь», — отмечает эксперт.

Специалист добавляет, что продукция из России вопреки санкциям до сих пор доступна на глобальном рынке. Однако есть проблема в их транспортировке — многие организации отказываются от перевозок из-за собственных страхов и опасений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что правительство России займется продвижением сельхозпродукции на зарубежные рынки.