В России хотят ужесточить наказание за диверсии

Пискарев: в России могут увеличить наказание за диверсии до 35 лет тюрьмы

Фото: www.globallookpress.com / Michael Reichel

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Сейчас максимальный срок за аналогичные преступления — 30 лет.

В России хотят увеличить наказание за диверсии до 35 лет лишения свободы. Об этом заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.

Соответствующие поправки в Уголовный кодекс РФ подготовили депутаты нижней палаты парламента.

«До 35 лет лишения свободы (вместо 30 лет, как предусмотрено сейчас) предлагается увеличить ответственность по диверсионным преступлениям», — написал Пискарев в своем Telegram-канале.

Также депутаты предлагают увеличить наказание до пяти лет лишения свободы за умышленное уничтожение имущества, где мотивом выступает политическая, расовая, идеологическая и религиозная ненависть.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что россиян предупредили о тиражируемых в сети инструкциях по проведению диверсий.