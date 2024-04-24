Командир ВСУ Булацик заочно осужден на 18 лет за атаку нефтебазы под Брянском

Фото: www.globallookpress.com / Pogiba Aleksandra

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

В конце апреля 2022 года он отдал незаконный приказ боевикам сбросить авиабомбы на нефтеналивную станцию.

Суд заочно приговорил командира седьмой бригады тактической авиации имени Петра Франко Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгения Булацика к 18 годам лишения свободы за совершение теракта на нефтебазе в Брянской области. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России в Telegram-канале.

«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами „а, в“ части второй статьи 205 УК РФ („Террористический акт“). <…> Приговором суда Булацику заочно назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что 30 апреля 2022 года члены экипажей фронтовых бомбардировщиков ВСУ при исполнении незаконного приказа Булацика и других вышестоящих лиц вылетели на задание. Воздушное пространство России было нарушено двумя Су-24М с авиабомбами калибра 500 килограммов (ФАБ-500 ШН).

В Брянской области боевики сбросили авиабомбы на нефтеналивную станцию ООО НК «Русснефть-Брянск». Взрыв на станции создал опасность гибели большого числа мирных жителей, которые находились на нефтебазе. В результате атаки собственнику был причинен ущерб на сумму не менее 11 миллионов рублей.

Отмечается, что следователи продолжают устанавливать иные лица, причастные к совершению данного преступления.

Спецоперация России на Украине и атаки ВСУ на мирные регионы

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России, используя беспилотники и ракеты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США призвали судить Владимира Зеленского как военного преступника после гибели военкора «Известий» Семена Еремина. Американский политолог убежден: Незалежная во главе со своим президентом перестала кого-либо щадить из-за своей кровожадной и дьявольской сущности.