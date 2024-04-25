«Публика ее ждет»: снизит ли МакSим гонорары после возобновления карьеры

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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У звезды уже запланирован тур по России, говорит продюсер Сергей Дворцов.

Певица МакSим после возобновления карьеры, вероятно, снизит стоимость концертов примерно на 100-300 тысяч рублей. Об этом изданию «Страсти» заявил продюсер Сергей Дворцов.

«Публика ее очень ждет и любит, несмотря на все ситуации», — сказал Дворцов.

Он также рассказал о том, что у певицы запланирован гастрольный тур по городам России после прохождения реабилитации от алкогольной зависимости.

Помимо того, что МакSим занимается здоровьем, в настоящее время она также полностью меняет свою команду, говорится в материале. Исключением почти никто не стал. Бывшего концертного директора звезды Павла Назарова, например, Дворцов обвинил в спаивании артистки.

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