Боевиков ВСУ районе Каменского уничтожают ударными БПЛА

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Националисты окапываются, причем очень близко к жилой застройке.

На запорожском направлении не утихают бои рядом с поселком Каменское. Наши бойцы находятся уже там, откуда украинские боевики еще менее года назад пытались наступать.

Сейчас они думают только об обороне, дистанция до вражеских позиций настолько маленькая, что слышна украинская речь. Корреспондент «Известий» Александр Федорчак узнал у военных, почему биться с врагом приходится максимально аккуратно.

Отсюда очень хорошо слышно все: и передвижение бронетехники, и даже украинскую речь, поэтому передвигаться лучше короткими перебежками.

Из этой части поселка Каменское, запечатленной на кадрах, снятых дроном, противник еще летом пытался наступать. Но наши войска не отдали ему ни метра. Сейчас боевики окапываются, причем очень близко к жилой застройке.

«Разбивали здания и обнаруживали, что у них из окопа под дом туннель шел. Проламывали землю. Рядом мина падала. Проламывала, и мы наблюдали эту картину», — рассказывает оператор БПЛА с позывным «Зверь».

Противник о наступлении сейчас не помышляет и готовится к долгой обороне. Операторы наших дронов четко видят все передвижения, в том числе и тяжелой техники.

«Полетели в квадрат, сказали, что видели движение. Будем наблюдать, смотреть где, что и как, определять их место нахождения и сразу же отрабатывать. FPV-дронами или минометы будем запрашивать», — пояснил «Зверь».

Но на этом участке запорожского направления операторам БПЛА батальона «Крым» и самим приходится работать под прицелом.

Дрон-камикадзе взорвался где-то рядом. Спускаемся в укрытие. Здесь командир с позывным «Бармен» показывает нам свой внушительный арсенал.

«Бывает, под каждую ситуацию надо делать боеприпас, поэтому работаем практически на ходу. Ребята печатают на 3D-принтере. Это обычные ВОГи, достаточно легкие, чтобы „Мавик“ потянул», — отмечает «Бармен».

Собирают бойцы не только гранаты. Иногда на помощь приходит противник, который сам теряет дроны в бою.

Один из таких бойцы пошли, подобрали и сейчас восстанавливают, чтобы снова использовать. Но воевать с врагом приходится аккуратно, ведь на той стороне Каменского еще очень много гражданских. Иногда даже мирные жители общаются с нашими бойцами по рации.

«Мирные люди выходили недавно с нами по радио на связь. Вышли, мы по радио общались минут 10-15 точно. Человек был довольно адекватный, без матов, без ничего, вышли, поговорили», — объяснил «Бармен».

Теперь эти гражданские ждут, когда их освободят. А это произойдет уже очень скоро, уверяют наши бойцы.