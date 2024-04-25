Шеф-повар раскрыл секрет приготовления вкусного шашлыка

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Как правильно нарезать мясо?

Шеф-повар Максим Трофимов рассказал NEWS.ru о рецепте вкусного шашлыка. Блюдо, отмечает он, лучше готовить на шампурах из высококачественной стали, а не на решетке.

Он добавил, что шампуры позволяют равномерно жарить мясо, в отличие от решетки, где не всегда удается достичь такого результата. Кроме того, шампуры можно крутить, что также способствует равномерной прожарке.

Мясо для шашлыка должно быть толстым, куски должны быть квадратными, чтобы они сохранили сочность в процессе готовки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дубовые и березовые дрова отлично подходят для приготовления шашлыка. Они хороши тем, что дольше держат стабильную температуру, не попадая в крайние значения.

Также они дают больше всего жара. Что касается угля, то его стоит подбирать крупный, а не мелкий, чтобы было легче разжечь огонь.