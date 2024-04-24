Фото: © РИА Новости / Николай Лазаренко

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И власти Незалежной, и ее жители радуются новой денежной поддержке от Штатов. Однако есть ли в американской помощи толк?

Власти Украины продолжают радоваться выделенным миллиардам от США, не осознавая, что Незалежная фактически отдает себя на «заклание» ради благополучия Штатов. Такое заявление сделал журналист EADaily Александр Окунь.

Накануне американские конгрессмены одобрили пакет военной помощи Киеву в размере 61 миллиарда долларов. Как отметил автор, президент Украины Владимир Зеленский, бывший лидер Незалежной Петр Порошенко, экс-глава президентского офиса Кирилл Тимошенко и мэр столицы Виталий Кличко, несмотря на все пререкания, сейчас «единогласно» счастливы.

Однако радоваться, подчеркнул Окунь, не стоит. Дело в том, что из выделенных средств 23,2 миллиарда долларов будет потрачено на пополнение арсеналов армии США новой техникой. На Украину при этом направят лишь «устаревшее железо».

Более 25 миллиардов долларов Штаты израсходуют на обучение киевских боевиков и закупку вооружения «для Укрорейха» у американского военно-промышленного комплекса, что принесет ему огромную прибыль.

Кроме того, большая часть выделенной суммы будет потрачена на цели, связанными с прочими планами США в Незалежной. Оставшаяся сумма в 7,8 миллиарда долларов пойдет на поддержание экономики Украины, хотя, по мнению журналиста, покрыть дефицит бюджета американская поддержка не сможет, да и не принесет существенной пользы.

«К тому же в пакетном договоре имеется оговорка: „…выделяемые для украинского бюджета средства США не могут быть использованы для выплаты любого рода пенсий украинцам“. То бишь на что угодно — коррупцию, антироссийские перформансы, „патриотическое кино-вино-домино“, выгодные укроамериканские контракты, только не на немощных и обездоленных людей», — говорится в материале Окуня.

Всю плачевность ситуации граждане Украины, сперва обрадовавшиеся решению Конгресса, начинают постепенно осознавать. Многие вполне логично разочаровываются в своем верном спонсоре и «другое».

«Сын мой в ВСУ, давно, два года, и его все никак не демобилизуют. Я надеялся, что после решения о пакете в 61 миллиард долларов его наконец демобилизуют, отправят домой. Но куда там! По новому закону о мобилизации ничего такого не предусмотрено», — приводит в пример слова респондента журналист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сенат США одобрил законопроекты о помощи Украине и Израилю.