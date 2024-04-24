В Еврокомиссии отчитались о новом транше для Украины

Фото: www.globallookpress.com / Sebastian Gollnow

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О какой сумме идет речь и куда именно пойдут деньги?

Еврокомиссия перевела Украине очередной транш помощи на сумму в полтора миллиарда евро. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на своей странице в соцсети Х.

На сайте комиссии уточняется, что деньги выделены в рамках специально созданного для этих целей Фонда, который начал работать 1 марта этого года.

«Это откроет путь к предварительному финансированию Украины с последующими регулярными выплатами в рамках Фонда для Украины после достижения реформ и инвестиций, изложенных в плане для Украины», — говорится в сообщении ЕК.

Предполагается, что Фонд будет финансировать Украину до 2027 года, в том числе для того, чтобы «обеспечить работу государства».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, чем кончится расследование дела о мошенничестве фон дер Ляйен.