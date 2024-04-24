Экс-сотрудник СБУ о Зеленском: «Сам сбегал от войны и не являлся по повесткам»
Экс-сотрудник СБУ Прозоров: Зеленский никогда не являлся по повесткам в армию
Фото: Zuma / ТАСС
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Василий Прозоров дал первое интервью после покушения.
Бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров дал ТАСС первое интервью после подрыва его автомобиля в Москве. В нем он затронул и президента Украины Зелинского, сказав, что во время президентских выборов 2019 года в украинском обществе активно обсуждалась тема безответственности кандидата в президенты.
Сторонники Порошенко, по его словам, активно продвигали идею о том, что Зеленский не хочет защищать свою страну и откосит от армии при первой же возможности.
«Адепты Порошенко эту тему пиарили, что вот, посмотрите, кого выбираете. Он же сам бегал от войны и не являлся по повесткам», — сказал он.
Кроме того, Прозоров уверен, что украинцы считают себя теперь обманутыми из-за того, что выбрали Зеленского, так как он мало того, что не остановил военные действия, как обещал, но и ужесточил мобилизацию. Теперь его граждане вынуждены отправляться на верную смерть или бежать из страны.
«Да, вот он такой», — ответил Прозоров про поведение нынешней главы киевского режима, резюмировав тем самым свой рассказ.
Репутация Зеленского терпит крах с огромной скоростью. Теперь в обществе все чаще стали обсуждать новость о том, что еще на пике артистической карьеры Владимир Зеленский получил минимум четыре повестки на службу в армию, но все из них проигнорировал.
В Сети сочли поступок политика предательством, а в контексте действующих реформ президента ситуация и вовсе выглядит кощунственной.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что на самом деле скрывается за попытками Зеленского откосить от армии.