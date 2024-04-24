Фото: Reuters / VIOLETA SANTOS MOURA

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Большинство из тех, кто оказался на скамье подсудимых, находились в селе Крынки Херсонской области.

На Украине начали выносить приговоры боевикам ВСУ, которые отказывались выполнять приказы командования по удержанию села Крынки в Херсонской области. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

По данным СМИ, в реестре судебных решений по статье о неповиновении появилось сразу несколько обвинительных вердиктов. Среди осужденных, в том числе, боевики из Винницкой, Львовской и Одесской областей, как контрактники, так и призывники.

Также на скамье подсудимых оказался мобилизованный морпех из Волновахи, который «устно отказался выполнять приказ».

«В суде он пояснил, что боялся за свою жизнь, и в дальнейшем проходить военную службу не желает. После чего получил пять лет лишения свободы», — говорится в материале.

Фабула уголовных дел примерно одинаковая: командование отдавало приказ удерживать позиции в районе Крынок и в самом селе, боевики выбирали жизнь. Приговоры разные: от года дисбата до пяти лет тюремного заключения.

Об освобождении Крынок министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил президенту РФ Владимиру Путину 20 февраля 2024 года. Село находится на левом берегу Днепра и, по словам главы военного ведомства России, его освобождение поставило точку в так называемом контрнаступлении киевского режима.

Российские войска полностью зачистили территорию вокруг села в конце февраля 2024 года, однако ВСУ все еще пытаются высадиться на один из островов.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что боевиков ВСУ обстреляли листовками под Авдеевкой.