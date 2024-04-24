Слово не воробей: Джо Байден публично призвал не доверять Америке

Фото: Reuters / Kevin Lamarque

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Новый конфуз президента США вновь потряс жителей страны.

Президент США Джо Байден публично заявил, что уже устал повторять, что доверять Америке не стоит. Оказалось, что он по сути подлил масла в огонь — яркое заявление прозвучало в момент, когда в штате Флорида планировали ввести шестинедельный запрет на обороты.

Действующий 81-летний президент публично выступал перед публикой в одном из местных колледжей в Тампе, что находится во Флориде. Байден с особым рвением стал осуждать прошлое решение экс-президента Дональда Трампа, который отменил закон о праве женщин сделать аборт до того этапа, пока плод не станет жизнеспособным. Все шло хорошо ровно до того момента, пока Байден не заговорил о доверии.

«Сколько раз придется доказывать, что нам нельзя доверять?», — взывал американский президент к собравшейся публике.

Ранее 5-tv.ru писал о случае, когда Белый дом был вынужден оправдываться за слова американского президента. Все дело было в необычной истории Байдена про каннибалов, дядю и Вторую мировую войну.