«Риски инцидентов»: в МИД России прокомментировали учения НАТО в Финляндии

Фото: Reuters / Heiko Junge

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Североатлантический альянс проводит маневры рядом с границей РФ.

Маневры НАТО возле российской государственной границы повышают риски возникновения военных инцидентов. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Альянс продолжает практическое военное освоение некогда нейтрального государства, авторитетного участника дискуссий об укреплении стабильности и безопасности. Упомянутые маневры у рубежей России повышают риски возможных военных инцидентов», — подчеркнула дипломат в беседе с РИА Новости.

Она подчеркнула, что Москва внимательно следит за действиями альянса и готова принять все необходимые политические и военно-технические меры для обеспечения безопасности страны.

Таким образом Захарова прокомментировала военные учения, которые страны НАТО развернули на территории Финляндии, вступившей в блок весной 2023 года, став 31 членом альянса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что трофейную натовскую технику доставили в Москву.