Майские не за горами: ТОП лучших туристических направлений для россиян

Фото: © РИА Новости / Саид Царнаев

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Лидер рейтинга победил с перевесом в более 27%.

Согласно проведенному сервисом «Туту.ру» исследованию для издания «БИЗНЕС Online», россияне чаще всего брали билеты на май именно в Москву. Теплый город Сочи также находится далеко не на последнем месте.

Аналитики туристического сервиса отмечают, что доля авиабилетов в Москву составляет 27,8% — это первое место. Дальше по списку идут Петербург, Сочи, Минеральные воды, а замыкает его Екатеринбург.

Среди не попавших в топ, но все еще предпочитаемых мест, находятся Тюмень, Сургут, Красноярск, Ярославль и Махачкала.

В случае с железнодорожными направлениями, то здесь лидер все тот же, но со значительным отрывом — более 50%, а Сочи пропал из списка. На втором месте и далее — Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Пермь.

Аналитики «Туту.ру» отмечают рост числа бронирования авиабилетов. По их словам, это связано с тем, что россияне заботятся о сохранении своих денежных средств, обходя стороной ценовые риски.

Более того, опция 100% возврата стоимости за поездку не менее популярна. Специалисты также указывают на 32% рост покупателей ж/д билетов в их приложении и в целом увеличение их доли на 27%.

Ранее 5-tv.ru писал о том, где россиянам можно бюджетно отдохнуть на майских праздниках. Так, там советуют обратить внимание на Калининград, Астрахань и Алтай, если выбирать в пределах России.