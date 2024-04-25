«У меня умерла мама»: каждый день рождения Киркорова омрачает страшная беда

Фото: Гребенщиков Михаил / ТАСС

В свой 27-й день рождения Киркоров остался без родительницы.

Филипп Киркоров не собирается устраивать пышный и шумный праздник в свой день рождения, который состоится 30 апреля. Для артиста это невеселое событие, ведь 30 лет назад в этот день умерла его мама, передает NEWS.ru.

«Это не очень веселый праздник, в этот день у меня умерла мама. Как раз в этом году годовщина — 30 лет, как не стало мамы, поэтому праздника так особо никогда не получалось у меня, я его искусственно всегда создавал какими-то презентациями, событиями, концертами», — признался певец.

При этом 57-летие артиста выпадает на 40-й день после трагедии в «Крокус Сити Холле». Поэтому Киркоров отметил, что повода для громкого веселья нет.

Но отказываться совсем от празднования своего дня рождения певец не собирается. Киркоров соберет круг людей из семьи и друзей и проведет вечер без публичности, но с душой.

Киркоров добился невероятного успеха и популярности. Всего этого он смог достичь благодаря главной женщине в своей жизни — матери Виктории Киркоровой, которая всегда была уверена во множестве талантов сына и верила в его большое будущее.

Она родилась 7 апреля 1937 года в творческой семье: дед Михаил Афанасьевич был клоуном и акробатом, мать Лидия Михайловна — цирковой артисткой и танцовщицей, играла на ксилофоне.

Отец Марк Лихачев работал инженером в научно-исследовательском институте. Виктория отличалась целым винегретом из генов: в жилах ее родителей текла цыганская, русская, французская и ирландская кровь.

Все это многообразие национальностей смешалось в образе будущей матери Киркорова. Детство Лихачевой пришлось на Великую Отечественную войну.

На ее плечи легли все трудности, которые пришлось испытать детям военного и послевоенного времени. Ее отец пострадал от политических репрессий и несколько лет провел в исправительно-трудовых лагерях.

Мать поп-короля никогда не давала интервью, поэтому о ее карьере известно не столь много. Получив диплом о высшем образовании, она устроилась в министерство иностранных дел, где проработала до замужества.

Сделав выбор в пользу семьи, Киркорова занималась воспитанием сына Филиппа и домашним хозяйством. Однако сидеть без дела она не умела, поэтому, когда ребенок подрос, Виктория Марковна начала гастролировать с мужем, певцом Бедросом Киркоровым — работала у него ведущей концертов.

Когда Киркоров стал популярным артистом, мать помогла ему вести дела, сопровождала на гастролях и отвечала на письма поклонников. В 1964 году она отправилась отдыхать в Сочи, где и познакомилась с Бедросом.

На концерте артист выступал с оркестром Эдди Рознера, а она сидела в зрительном зале. Привлекательная девушка подошла к певцу за автографом, а он, сраженный наповал ее красотой, предложил прогуляться по ночному городу.

Бедрос влюбился в Викторию с первого взгляда и наутро позвал замуж. В ноябре 1964 года пара связала себя узами брака.

Однако радость новоиспеченных супругов сменилась горем, когда на следующий день после свадьбы отец Виктории скончался. После замужества Киркорова переехала на родину мужа, в Болгарию.

Молодые супруги мечтали о детях, а, когда у них родился мальчик, назвали его Филиппом. С рождением сына Виктория Марковна посвятила себя роли жены и домохозяйки.

Киркоров всегда очень трепетно относился к матери. Судя по совместным фото, именно от нее он унаследовал яркую внешность, а также беззаботный нрав.

В крепком браке Бедрос и Виктория прожили 30 лет. Они были счастливы до ее последнего часа.

Впервые о своем диагнозе — раке печени — Киркорова узнала в 1992 году. Сын нашел в Москве лучших врачей, семья даже обращалась к Ванге.

Однако известная на весь мир провидица ничего конкретного не сказала, а только дала снадобья. Ничего не помогло: через два года, 30 апреля 1994-го, в свой 27-й день рождения Киркоров остался без матери.

Ранее 5-tv.ru писал, что Киркоров рассказал о новой сиделке отца.