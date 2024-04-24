Росфинмониторинг заявил о связи теракта в «Крокусе» с международной пособнической сетью

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

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Предполагаемые преступники, безжалостно убивавшие ни в чем неповинных людей, были обеспечены всем необходимым.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» был тщательно спланирован, для его реализации использовалась международная пособническая сеть. Об этом заявил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на форуме «Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма».

«Россия пережила чудовищный по своей сути террористический акт против мирного населения, ни в чем не повинного. Мы столкнулись с тщательно спланированным и подготовленным терактом, для реализации которого использовалась международная пособническая сеть», — сказал он.

Чиханчин добавил, что исполнители были обеспечены транспортом, оружием и путями отхода.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций. По последним данным, число погибших достигло 144 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших выросло до 551.

Позже 11 фигурантов уголовного дела о теракте были внесены в перечень террористов и экстремистов. Все они находятся под арестом. Правоохранители продолжают расследование уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин заявил о все более изощренных методах преступников, это показал теракт в «Крокусе». Силовики сейчас выявляют всех виновных в трагедии в Подмосковье.