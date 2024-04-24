Прогресс не стоит на месте: кассы в магазинах не позволят купить просрочку

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Новые меры помогут тщательнее контролировать работу торговых сетей.

Программа по контролю продаваемой продукции начнет действовать с 1 мая на воду в бутылках и молочную продукцию, что позволит лучше контролировать работу торговых точек. О том, как система будет действовать рассказали в KP.RU.

В качестве эксперимента проверка товаров уже работает в сети магазинов некоторых сетей. Узнать о свежести продуктов покупатели могут как на кассе самообслуживания, так и на обычной. Аппарат начнет пищать, а на экране высветится табло «вызов консультанта». В первом случае к человеку должен подойти продавец. Во втором — касса не позволит пробить товар и потребует его немедленно списать.

Убедиться в качестве покупатели могут также возле товарной полки, для этого необходимо скачать на смартфон приложение «Честный знак» и навести мобильное устройство на квадратный значок маркировки. Если срок годности не истек, загорится зеленый свет, при отрицательном результате — будет красный с описанием причин.

Система маркировки продукции работает в России уже несколько лет. Специальный код DataMatrix, похожий на QR-код, наносится на упаковку. В нем содержится основная информация о товаре, включая дату выпуска и срок годности.

По словам заместителя генерального директора Центра развития перспективных технологий Реваза Юсупова, введение «разрешительного режима» крайне важно, это позволит увидеть в каких торговых точках выявлены нарушения не только по причине «человеческого фактора», но и умышленно.

В пресс-службе «Магнита» прокомментировали, что введение режима не создало серьезных проблем, у сети было достаточно времени для проверки всех элементов технологии, что позволяет не приобрести по ошибке испорченный продукт.

В KP.RU отметили, что для продажи табака, разливного пива и других слабоалкогольных напитков ввели разрешительный режим с 1 апреля 2024 года, для других видов упаковки система начнет действовать с 1 ноября. А уже с 1 сентября во всех остальных магазинах будет действовать проверка воды и молочки.

Тестирование механизма на запрет несвежей или нелегальной продукции проводилось в стране в период с 1 февраля и по 1 августа 2023 года. За это время объем молочных товаров с истекшим сроком годности по России снизился вдвое.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в магазинах проверили блокировку просрочки.