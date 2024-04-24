Патрушев: Киев с 2014-го убил около 17 тысяч мирных жителей, включая 400 детей

Фото, видео: Спринчак Валентин / ТАСС; 5-tv.ru

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Масштаб военных преступлений властей Незалежной показывают опасность идеологии нацизма.

Начиная с 2014 года жертвами киевского режима стали порядка 17 тысяч мирных граждан, включая 400 детей. Такое заявление сделал секретарь Совбеза России Николай Патрушев в ходе открытия международной встречи по безопасности.

«С 2014 года на Украине киевскими властями убиты около 17 тысяч мирных жителей, из них порядка 400 детей. Ранены свыше 32 тысяч человек», — сказал он.

Патрушев сообщил о подготовленной на конференции выставки, на которой представлены фрагменты боеприпасов, поставленных странами Запада на Украину. Они применялись для нанесения ударов по гражданскому населению и инфраструктуре.

Масштаб военных преступлений Киева демонстрирует, насколько опасна и пагубна идеология нацизма. Ее Запад целенаправленно взращивал в Незалежной на протяжении последних десятилетий, добавил Патрушев.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала СБУ непосредственным разработчиком терактов. Сотрудники этой спецслужбы не могут ничего на поле боя, поэтому обстреливают мирные города и убивают журналистов. Террористическим также является киевский режим, считает спикер СФ.