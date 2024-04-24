Усугубить положение: Ефремов может не выйти по УДО из-за нарушений в колонии
Адвокат Добровинский: Михаилу Ефремову не позволяют выйти по УДО нарушения
Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда
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Семья Захарова, погибшего в ДТП, не против освобождения актера. Но обстоятельства могут сложиться иначе.
Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова дала положительное решение на условно-досрочное освобождение (УДО) актера Михаила Ефремова, по вине которого случилась страшная авария. Об этом в разговоре с 5-tv.ru заявил адвокат Александр Добровинский.
«Я передавал предложение представителей Михаила Ефремова жене и сыну погибшего Сергея Захарова. Они долго думали можно ли простить человека, который фактически лишил жизни мужа, отца», — поделился юрист.
Семья погибшего в итоге озвучила положительное решение, «в очередной раз» поразив адвоката «своим великодушием и человечностью», рассказал наш собеседник. Так, потерпевшие не против выхода Ефремова из колонии по УДО.
Однако, как оказалось, актер пока может и не выйти из-за решетки: по словам Добровинского, его поведение не отличалось примерностью.
«Но, насколько я слышал, нарушения Михаила Ефремова в колонии не позволяют ему выйти по УДО», — сказал адвокат.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ефремов и его адвокат не подали ходатайство о досрочном освобождении.