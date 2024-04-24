«Время придет»: Матвиенко о планах по укрупнению регионов России

Фото: www.globallookpress.com / Federation Council of Russia

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Это сложный процесс, для которого требуются научные экспертные обоснования с расчетами, отметила спикер СФ.

В России есть группа регионов, которые нуждаются в укрупнении, но тема объединения пока в политике не стоит. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости.

«Не буду называть регионы, но, безусловно, есть такая группа регионов, которые, на мой взгляд, просто нуждаются в укрупнении, в объединении, чтобы они дополнили друг друга экономически и социально. Время придет для этого», — сказала она.

В этому вопросу нужно подходить продуманно, должны быть научные экспертные обоснования с расчетами. У России есть положительный опыт объединения регионов, добавила Матвиенко, хотя сама процедура является достаточно сложной.

Тема укрупнения регионов постоянно обсуждается, но в политической плоскости она пока не стоит. При этом объединение субъектов — не самоцель, а вопросы эффективности нашей страны, подчеркнула спикер Совфеда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Матвиенко высказалась о последствиях изъятия замороженных активов России. По ее словам, в Европе все понимают, даже осознают возможный жесткий ответ от российской стороны. Однако США продолжают настаивать на своем, практически уничтожая «союзников».