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Сенат США принял многострадальный законопроект о подачках Украине.

Украина может получить новое вооружение уже до конца этой недели. Об этом заявил Джо Байден сразу после того, как Сенат принял многострадальный законопроект о внешней помощи. В нем на нужды Киева предусмотрено более 60 миллиардов долларов.

Но всех этих денег там точно не дождутся. В лучшем случае Киев получит только четверть, то есть порядка 15 миллиардов. Остальные останутся у США. О хитрой американской математике — корреспондент «Известий» Павел Матвеев.

Как однажды сказали в советской комедии, «ждала она, ждала, пока не дождалась». Такое сейчас и с Зеленским: ждал — и вот.

Сколько порогов обил президент Зеленский, чтобы получить эти доллары от США, чего только ни говорил, и вот на днях законопроект о выделении помощи Киеву приняла палата представителей США.

Оставалось заручиться поддержкой сената, ведь президент Байден обещал подписать закон хоть ночью, как только его пришлют спецкурьером в Белый дом.

Но тут возникла неувязочка, точнее сказать — «увязочка». Одни парламентарии были готовы на все, чтобы выделить деньги Киеву до истечения полномочий Байдена, другие увязать помощь Украине с тратами на помощь Израилю, Тайваню и защиту южных границ США от мигрантов. Говорили, что Киеву уже перечислили 113 миллиардов, а где они вообще?

«Я поддерживаю финансирование Израиля, поддерживаю поиск путей поддержки Украины. Но считаю, что 113 миллиардов долларов — это очень большая сумма. Не думаю, что они были использованы эффективно. К сожалению, без обеспечения безопасности границ я не могу вернуться к людям, которых представляю, и сказать: „Эй, мы ничего не делаем для вас, охраны границы, но вот вам 100 долларов, а теперь еще 95 миллиардов — на помощь иностранцам“. Я не могу, не могу поддержать это!» — заявил член палаты представителей США Чип Рой.

В итоге принятие решения едва не перенесли, даже ставили этот вопрос на голосование: для переноса не хватило чуть-чуть (48 против 50 голосов). И вот решение принято, но осадочек остался. Речь даже не только о Киеве, о самих Соединенных Штатах.

«Это продолжение плохой бизнес-модели, которую реализует американское правительство. Федеральные власти продолжают финансировать военно-промышленный комплекс. Эта бизнес-модель требует, чтобы конгресс продолжал финансировать войны за рубежом. И это бизнес-модель, которую американский народ не поддерживает», — отметила член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин.

Чем плоха модель для простых американцев — понятно. А что Украина? На что пойдут выделяемые деньги?

«Очевидно, что им нужны средства ПВО, артиллерия — это очень нужно командирам на земле, поскольку русские продолжают идти вперед, так что у них должны быть боеприпасы. Им нужны и другие средства дальнего действия, такие как HIMARS, стрелковое оружие, возможно, некоторые гусеничные, колесные машины и т.д», — заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Но есть и другой вопрос: а сколько денег де-факто получит Украина? Ей же вроде выделили 60 с лишним миллиардов? А вот сколько: без малого 14 миллиардов (!) Киев реально получит на закупку оружия.

9 миллиардов уже в виде кредита (то есть надо будет вернуть), 11 с лишним миллиардов уйдут не Киеву, а самим Штатам — на деятельность их военных в регионе. Еще 23 с лишним — Вашингтону, на восполнение запасов оружия.

3,5 миллиарда — самая замечательная графа — «прочие расходы». То есть в реальности у Киева менее 14 миллиардов из более чем 60.

«Украина — это просто инструмент. Это инструмент, который США используют для того, чтобы нанести удар по России, ослабить ее. По их плану, плану Белого дома, они должны в конце концов одержать победу над Россией. Так считают в Белом доме и Пентагоне. Украинскому же народу следует ожидать еще больше смертей, еще больше разрушений, еще больше страданий, еще больше нищеты. Вот что произойдет с украинским народом. А украинские олигархи будут становиться все богаче и богаче», — считает политолог Джон Вароли.

Зеленскому, бесспорно, и 14 миллиардов — хлеб, но и даже здесь еще неизвестно, сколько дойдет до войск. На вопрос, куда делись предыдущие 113 миллиардов, Вашингтон, судя по всему, ответа так и не получил. Да он Штатам, возможно, и не нужен.