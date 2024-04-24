Они перешли черту: в суде наступил новый этап противостояния между Adidas и Nike

Начался апелляционный процесс по спору между Adidas и Nike

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO / Philipp Kresnik

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В этот раз пришел черед Nike отстаивать право использовать особые полоски в дизайне.

В Германии начался следующий этап судебных разбирательств между брендами Adidas и Nike, о чем пишут в газете Die Zeit. В битве за три параллельные полоски настал момент защиты со стороны обвиняемой Nike.

Компании-производители спортивных товаров спорят уже несколько лет по поводу трех фирменных линий в дизайне брюк Adidas, сейчас же начался апелляционный процесс. Еще в 2022 году компания обнаружила похожие полосы на товарах Nike и подала в суд.

В итоге суд в Дюссельдорфе запретил продажу в Германии пяти разных моделей брюк Nike с характерными параллельными линиями.

В следующем году Nike подала апелляцию, аргументируя свои действия простотой дизайна трех параллельных линий, а Adidas все воспринимает слишком буквально. Многие производители спортивной одежды украшают свои товары полосами по бокам, но в суд в итоге подали именно на них.

Ранее 5-tv.ru писал в конце прошлого года о возвращении почти десяти европейских брендов в Россию — в основном с товарами средней ценовой категории и дороже.