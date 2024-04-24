В Санкт-Петербурге молодой человек жестоко зарезал свою жену

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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После совершения преступления 26-летний мужчина покончил жизнь самоубийством.

В Санкт-Петербурге в многоквартирном доме молодой человек жестоко зарезал свою 25-летнюю жену, после чего покончил жизнь самоубийством. Об этом 5-tv.ru сообщил источник. Отмечается, что предотвратить смерть девушки пыталась сестра погибшей.

Сообщение о том, что 26-летний мужчина избивает сожительницу, поступило от ее родственницы вечером 23 апреля. Отмечается, что конфликт возник внезапно, пара проходила бракоразводный процесс.

По прибытии на место происшествия на Славянскую улицу сотрудниками спецслужбы был обнаружен труп девушки с множественными ножевыми ранениями. Молодой человек, по предварительным данным, совершивший преступление, предпринял попытку свести счеты с жизнью. Он был срочно госпитализирован, однако скончался в больнице — врачам не удалось его спасти.

С места происшествия изъяты нож, следы пальцев рук и обуви, а также смывы крови, одежда и мобильный телефон. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Германии отец пытался убить годовалую дочь ради мести.