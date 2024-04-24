Силы ПВО сбили восемь украинских дронов в небе над регионами России

Фото: Гынгазов Николай / ТАСС

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Наши бойцы минувшей ночью отражали вражеские атаки.

Средства противовоздушной обороны армии России пресекли попытку боевиков ВСУ атаковать четыре российских региона с применением восьми беспилотников самолетного типа. Об отражении ночных нападений сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным военного ведомства, ПВО уничтожили и перехватили над Курской областью три украинских дрона, над Воронежской и Белгородской — по два БПЛА, а над Смоленской — один.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что после атаки беспилотников начались пожары на объектах ТЭК в Смоленской области. Сотрудники экстренных служб устраняют последствия возгорания.