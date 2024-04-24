В 48 лет? Елену Захарову заподозрили в новой беременности

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev

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Фанатов звезды сериала «Кадетство» спровоцировало ее новое фото.

Актриса из сериала «Кадетство» Елена Захарова выложила фото с пляжа — сейчас она отдыхает в Дубае. Однако многие комментаторы уверены, что слухи о ее беременности преувеличены.

Отдыхая на море, она решила опубликовать в социальных сетях несколько фото в бикини. Фанаты сразу заприметили округлившийся живот актрисы, ожидая ее скорое заявление о беременности. Однако это маловероятно, так как в прошлый раз она тянула до последнего, что собирается стать мамой.

Instagram* / lenazaharova57

Сейчас 48-летняя Елена Захарова находится в Дубае, но не одна, она взяла с собой на отдых и дочку. Мать старается держать ее ближе к себе, не отпуская 7-летнюю Майю, например, в детский сад.

Ранее 5-tv.ru писал о внезапном отсутствии Елены Захаровой на 46-м Московском международном кинофестивале (ММКФ), актриса об этом не предупредила своих фанатов. Несмотря на это, в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) ее нашел кое-кто другой.

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