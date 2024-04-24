После атаки беспилотников пожары начались на объектах ТЭК в Смоленской области

Фото: Шахиджанян Сергей / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Сотрудники экстренных служб устраняют последствия возгорания.

В результате атаки украинских БПЛА по гражданским топливно-энергетическим объектам в двух районах Смоленской области начались пожары. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.

«По всей вероятности, в результате атаки противника по гражданским топливно-энергетическим объектам на территории Смоленского и Ярцевского района произошли возгорания», — написал он в Telegram-канале.

Он отметил, что системы ПВО ведут борьбу с беспилотниками, а сотрудники экстренных служб устраняют последствия возгорания.

Губернатор обратился к жителям и призвал их сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Он пообещал проинформировать население по дальнейшему развитию ситуацию.

Ранее 5-tv.ru писал, что силы ПВО уничтожили украинскую ракету «Точка-У» над Белгородской областью.