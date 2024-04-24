Трофейную натовскую технику доставили в Москву

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Так, на Поклонной горе была замечена БМП Bradley.

Технику НАТО, которую российские военные захватили у боевиков ВСУ в зоне СВО, доставили в Москву. Западные машины заметили на Поклонной горе.

Так, на полученных 5-tv.ru кадрах видны боевые машины Bradley, Marder и М113. Сейчас техника ожидает разгрузки.

Ранее 5-tv.ru писал, что немецкий танк Leopard 2A5, подбитый на авдеевском направлении, благополучно доставили в ремонтный бокс, где с ним уже работают российские механики. С передовой его вывозили в два этапа.

Сначала специалисты оценили все риски и провели тщательную подготовку — часто ВСУ минируют оставленную технику. А уже на втором этапе 65-тонный танк эвакуировала специальная машина.

Причем на поле боя «грозная» машина продержалась всего два дня. Предполагается, что танк пополнит коллекцию трофеев в подмосковном парке «Патриот».