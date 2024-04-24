Сдавайтесь: боевиков ВСУ обстреляли листовками под Авдеевкой

Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Антонюк; 5-tv.ru

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Отличить такие снаряды от обычных можно не только по надписи «агит», но и по характерному красному цвету.

Под Авдеевкой наши артиллеристы проводят так называемое «залистование» позиций ВСУ. Для этого в специальный снаряд вместо взрывчатого вещества и поражающих элементов помещают агитационные материалы — по 300 листовок в каждом.

В них — призывы добровольно сложить оружие и сдаться в плен, которыми уже воспользовалось немало украинских боевиков. Отличить такие снаряды от обычных можно не только по надписи «агит», но и по характерному красному цвету.

Стрелять ими можно с расстояния больше десяти километров. И разлетаются листовки на площади в несколько квадратных километров.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.