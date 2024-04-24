Глава Минздрава Крыма готов уйти в отставку в случае нехватки лекарств

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Министр извинился перед жителями полуострова из-за сложившейся ситуации.

Министр здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский заявил, что готов покинуть свой пост, если жителям полуострова не хватит льготных лекарств в полной мере до 15 мая. Об этом чиновник рассказал в видеообращении в своем Telegram-канале.

«Приношу свои искренние извинения крымчанам за срыв сроков поставки препаратов, которые необходимы были в начале года. Если в вышеуказанный срок обязательства Минздрава не будут выполнены, то готов сложить свои полномочия в качестве министра здравоохранения Крыма», — сказал министр.

Скорупский напомнил, что в текущем году полуостров запланировал приобрести 1,1 тысячи льготных препаратов — 955 уже закуплены. При этом в регионе нет некоторых лекарств — они должны появиться позже.

Минздрав Крыма ежедневно следит за ситуацией по закупке дефицитных препаратов. Информация об их приобретении будет обновляться на официальном портале ведомства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Минздраве объяснили попадание йода в список рецептурных препаратов.