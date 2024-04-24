Мигрант жестоко избил Героя России в Подмосковье
Мигрант избил Героя России Евгения Черняева в Подмосковье
Фото, видео: 5-tv.ru
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После нападения Евгений Черняев вызвал полицию и написал заявление на обидчика.
Гражданин Армении избил и даже пытался переехать на грузовике Героя России Евгения Черняева в Подмосковье. Оказалось, что неподалеку от его дома в Подмосковье находится сельскохозяйственное поле.
Туда иногда привозят и выгружают мусор. Недавно на поле приехал КАМАЗ, у которого не было номеров.
Черняев решил снять происходящее на камеру, но водителю это не понравилось. После этого мигрант попытался задавить Героя России.
«Я сначала назад, но он на газах и продолжает ехать. Я просто уже в сторону прыгнул к забору, к воротам своим. Он заехал, там прямо следы были с поля вот эти вот, грязь на дороге, и проехал вперед», — рассказал Черняев.
Водитель увидел, как его снимают, выскочил из машины и возмутился тем, что у мужчины в руках телефон. Он пригрозил разбить гаджет Черняева.
После этого он кинулся на Героя России с кулаками и ударил его несколько раз об асфальт. После нападения Черняев вызвал полицию и написал заявление на обидчика.