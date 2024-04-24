«Я же биполярница»: Дана Борисова случайно потратила миллион в салоне красоты

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Телеведущая, по собственному признанию, страдает от провалов в памяти и не может себя полноценно контролировать уже несколько лет.

Телеведущая Дана Борисова призналась, что несколько лет назад ей диагностировали биполярное расстройство. Недуг стал причиной неожиданных поступков, проблем с памятью и неконтролируемых трат.

По собственному признанию, однажды она оставила в салоне красоты миллион рублей, а потом напрочь об этом забыла. И была в ужасе, когда недосчиталась огромной суммы.

«Я этого не помню. Неадекват полный! Поставила нити, потратила все деньги — миллион! Я же биполярница, что от меня ожидать?! У меня то одно, то другое… У меня официальный диагноз со справкой. Как-то купила билеты в Таиланд, а мне потом рассказали, что я опоздала на самолет, потом пошла и за сто тысяч рублей купила еще один билет. У меня тогда был конкретный провал в памяти», — рассказала Борисова в эфире федерального канала.

Биполярное расстройство — не единственный недуг, который портит жизнь телеведущей. Несколько лет назад она стала наркозависимой.

Путь выздоровления был непростым. Проблема возникла на фоне тотальной неуверенности в себе.

Мужчины называли ее некрасивой, хейтеры писали гадости в сети, глушить стресс Борисова пыталась с помощью препаратов. Сделала перерыв только на период беременности и грудного вскармливания.

Борисова боролась с этим в реабилитационных центрах, в том числе заграничных. Сейчас она открыто обсуждает свою наркозависимость и ее последствия для здоровья в назидание другим и утверждает, что абсолютно чиста.

Вот только странные поступки не прекратились. Недавно она худела с помощью «Оземпика», да еще и дочери делала инъекции: девочке относительно повезло, а вот мама была госпитализирована в тяжелом состоянии после приступа.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дана Борисова спустя полгода с боем вырвала у ломбарда деньги за бриллиант.