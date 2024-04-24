«Известия»: Иванов попал в поле зрения силовиков задолго до задержания

Фото: Гердо Владимир / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Чиновник является фигурантом дела о получении взятки.

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов попал в разработку правоохранительных органов задолго до задержания. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники.

Операция по задержанию высокопоставленного чиновника готовилась сотрудниками ФСБ и СК не один месяц. Другой источник заявил, что в рамках дела, помимо Иванова, уже задержаны еще несколько человек.

По версии следствия, эти люди могли быть причастны к передаче денег. Одна из наиболее вероятных версий — коррупционная схема была реализована в области строительных контрактов оборонного ведомства.

Согласно статье 209 УК России, получение взятки может грозить тюремным сроком до 15 лет. Высокий статус подозреваемого, как отмечается, не поможет ему смягчить ответственность.

Наоборот, громкое дело не удастся вынести за пределы инфополя. По мнению юриста Антона Соничева, должность, звание и сумма взятки станут ключевыми обстоятельствами дела.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле отреагировали на задержание замглавы Минобороны Иванова.