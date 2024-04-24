Еще несколько человек задержали по делу замглавы Минобороны Иванова

«Известия»: вместе с Ивановым задержаны еще несколько человек

Фото: 5-tv.ru

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Они подозреваются в причастности к передаче денег в «сложной цепочке посредников».

По делу замглавы Минобороны России Тимура Иванова задержано еще несколько человек. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник.

Они, как отмечается, подозреваются в причастности к передаче денег в «сложной цепочке посредников». Личности фигурантов пока неизвестны.

Следственные действия, с большой долей вероятности, связаны с выполнением строительных контрактов Минобороны, говорится в материале. Обыски на объектах недвижимости семьи Иванова начались поздно вечером 23 апреля.

Иванов задержан по подозрению в получении взятки. С марта 2013 года и до назначения заместителем министра обороны в 2016-м он занимал должность гендиректора АО «Оборонстрой», специализирующегося на строительстве жилья для военных.

Президенту России Владимиру Путину доложено о задержании Иванова. Также заранее об этом был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу.