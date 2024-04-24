Умер директор Музея истории подводных сил России Михаил Юрченко

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Он был потомственным военным моряком.

Скончался директор Музея истории подводных сил России имени Александра Маринеско Михаил Юрченко. Об этом сообщил глава администрации Калининского района Петербурга Сергей Петриченко в Telegram-канале.

«Умер Михаил Вячеславович Юрченко ― директор Музея истории подводных сил России имени А. И. Маринеско, ветеран военной службы, капитан первого ранга, кандидат психологических наук, наш коллега и товарищ», — написал чиновник.

Он умер на 62-м году жизни в Петербурге. Петриченко подчеркнул, что у директора музея было много планов по развитию культурных пространств и патриотическому воспитанию молодого поколения.

Чиновник пообещал, что все замыслы Юрченко будут воплощены в жизнь. Информации о месте и времени прощания пока нет.

Юрченко был потомственным военным моряком. Он родился в 1963 году в Севастополе.

Директор музея окончил учебу в военном училище и начал службу в рядах ВМФ. С 2018 года Юрченко был советником губернатора Петербурга, а в 2022-м стал главой культурного заведения.