В США пообещали ввести новые санкции против энергосектора России

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Ограничения, как ожидается, коснутся ряда компаний.

Штаты продолжат вводить санкции против энергетического сектора России и связанной с ним инфраструктуры. Об этом заявил заместитель министра энергетики США Джеффри Пайетт.

«Мы продолжим закручивать гайки и продолжим вводить санкции в отношении широкого круга компаний, задействованных в развитии ключевых проектов в сфере энергетики, а также будущих проектов в этой сфере и связанной с ними инфраструктуры», — сказал чиновник.

Он подчеркнул, что рестрикции будут введены против поставщиков услуг и компаний, которые задействованы в закупках материалов и технологий для будущих энергопроектов России.

Запад усилил санкционное давление на Россию после начала СВО. При этом Кремль неоднократно отмечал, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru писал, что страны — участницы Европейского союза собираются в рамках 14-го пакета санкций против России установить запрет на импорт сжиженного природного газа.