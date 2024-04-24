«Сема, будет наказан каждый»: бойцы поклялись отомстить ВСУ за гибель Еремина

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Он ушел в легенды и историю, но при этом остался в каждом из нас.

Все предатели, которые действуют в нашем тылу, все агенты, причастные к совершению терактов, а также военные преступники, действующие в рядах ВСУ, будут установлены и понесут заслуженное наказание или будут уничтожены.

Именно эти слова, больше похожие на клятву, были произнесены в Москве, во время прощания с нашим коллегой, товарищем и другом Семеном Ереминым, погибшим в зоне СВО. Проводить его в последний путь приехали сотни людей, в том числе бойцы подразделений, с которыми он много раз оказывался на передовой.

И они прекрасно знают, что украинские боевики целенаправленно охотились за съемочной группой «Известий» и именно за Семеном. Мы потеряли открытого, честного, настоящего человека, который был предан общему делу.

Так тяжело и крайне непривычно делать некролог о Семе Еремине, который у всех нас ассоциировался только с жизнью, нашей в том числе. Вот его друзья и коллеги.

Их всегда было очень много, но чтобы столько и в одном месте… И лишь их речи о нем, в прошедшем времени и в окружении венков, заставляют осознать, что Семена с нами больше нет.

«Этот парень обладал колоссальным, просто очень большим потенциалом профессиональным. Человеческим, там же все вместе, и нравственность, и мораль, и отношение к делу, отношение к нам, к тем, кто рядом находится. Мы потеряли очень большого человека, очень большого», — говорит репортер ВГТРК Александр Сладков.

Он мог весело зачитать рэп собственного сочинения и в то же время серьезно философски размышлять, умел дружить, надежно. И профессионально поучиться у него всегда было многому.

В кадре его сюжетов постоянно что-то взрывалось: над ним, за спиной, поодаль сбоку. Многие вокруг бежали в панике, а он сохранял какое-то самурайское хладнокровие и невозмутимо продолжал вести репортаж.

«Он был талантливый, отважный и при этом у него была свойство, он умел как-то успокаивать что ли. Он умел мозги на место вправить, когда приуныл, например. Сидишь и думаешь скорей бы Семен приехал. Мы с моим оператором, со Стасом, называли это „Семенотерапия“», — сказал корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

Так же спокойно и уверенно он входил с в освобожденные Авдеевку, Марьинку, на «Азовсталь». Таким он был в Сирии, во время войны за Карабах, в Донбассе после 2016-го. Его потому и уважали бойцы, и коллеги за это ценили.

«Сложно не стать циником в той среде, в которой мы все время находимся. Но вот та человечность, по отношению к каждому герою, к каждому человеку встреченному на своем пути — это все всегда чувствовалось и это действительно его отличает от очень многих», — отметил журналист Семен Пегов.

В последние годы Сему называли военкором. Ну, потому что он был на передовой чаще, чем дома.

Он и погиб, снимая репортаж, атакованный вражеским дроном. Но грани журналистского таланта Еремина были гораздо шире материалов из «горячих точек».

«Он всегда говорил — я не военкор, я специальный корреспондент. И он считал, что он должен уметь одинаково хорошо выполнять любую работу. Постараемся сделать все, чтобы память о нем сохранилась достойно», — указал гендиректор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин.

Его как профессионала и человека ценили даже на самом высоком уровне. И при этом Семен никогда не жаловался и не просил за себя.

«Его соображения касались прежде всего бойцов, касались армии, он всегда говорил о каких-то вещах, которые могут помочь. Об этом же Семен говорил и на встречах, которые были у него с президентом России. И это, знаете, это были не просто соображения, это были осознанные, проработанные предложения и целый ряд из них был претворен в жизнь», — сказал первый замруководителя Администрации президента России Алексей Громов.

И при всей его крутости Сема был любящим отцом и мужем. На его предплечье — татуировка в виде детского рисунка его старшей дочери.

Младшая родилась всего два месяца назад. Она уже никогда не дождется папу из командировки.

«Я приехал к нему домой в гости, а супруга в этот момент лежала в роддоме. Мы втроем всю ночь просидели, общались. Утром проснулись, дочка родилась и мы разъехались», — поделился исполнительный директор волонтерского движения «Ни шагу назад» Темиржан Байсиев.

Малышки нет в этом зале, осталась дома. А ее мама, супруга Семена Виктория, подходит к микрофону и говорит о муже в настоящем времени.

«Душа моего мужа — она огромная. И она вмещает в себя невероятное количество любви, поддержки, добра, мужества, стойкости. И она сейчас с нами», — отметила вдова журналиста.

По решению президента Владимира Путина Семен Еремин награжден орденом Мужества посмертно. Столичные власти и патриарх Кирилл решили, что имя военкора также будет увековечено в строящемся в Москве храме.

А сам он был похоронен на Троекуровском кладбище с воинскими почестями. Вот так Сема Еремин в какой-то миг ушел в легенды и историю, но при этом остался в каждом из нас.