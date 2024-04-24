Фото, видео: Reuters / Kevin Wurm; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Штаты используют Украину как инструмент для достижения своих целей, убежден он.

США хотят подчинить себе Россию и поставить страну «на колени». Об этом 5-tv.ru заявил политолог, бывший журналист The New York Times Джон Вароли.

«Это было целью Соединенных Штатов на протяжении более десяти лет. Я имею в виду, начиная, по крайней мере, с 2012 года. Так что это не должно нас удивлять. Это и есть конечная цель», — объяснил эксперт.

Украину же Штаты используют как инструмент для достижения своих целей. На удивление, в Белом доме и Пентагоне до сих пор считают, что их «грязным» планам суждено сбыться, указал Вароли.

«Украинскому народу следует ожидать еще больше смертей, еще больше разрушений, еще больше страданий, еще больше нищеты. Вот что произойдет с украинским народом. А украинские олигархи будут становиться все богаче и богаче. Американские олигархи будут становиться все богаче и богаче», — рассказал журналист.

Он подчеркнул, что, по оценкам экспертов, что до Украины дойдет всего десять миллиардов долларов, а большая часть денег попадет в американскую военную промышленность. Ими, в свою очередь, буду распоряжаться такие компании, как Lockheed Martin или Boeing.

Украина же, отметил Вароли, действительно получит новые ракеты. Американцы, считает он, руками Незалежной хотят разрушить Крымский мост и продолжить обстрелы приграничных регионов России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему США не совершают крупных поставок оружия на Украину.