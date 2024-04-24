А где же гордость? Муцениеце писала стихи Прилучному после расставания

Фото: Тараканов Вадим / ТАСС

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Надеется ли звезда на восстановление былых отношений?

Актриса Агата Муциенице в личном блоге рассказала, что писала стихи Павлу Прилучному после развода. Она, по собственному признанию, ощущала тоску и выливала чувства на бумагу.

Тогда свои творения она никому не показала, а, обнаружив их недавно на досуге, решила представить подписчикам. Муцениеце заверила поклонников, что на данный момент они уже ничего для нее не значат.

Она просто хотела показать свое творчество, так как сочла его достаточно качественным. В момент написания стихотворений звезда не задумывалась над их содержанием, а просто пыталась облегчить свое душевное состояние.

«Мне просто показалось, что прикольные стихи, поэтому я с вами поделилась», — сказала Муциенице.

Стихотворение началось достаточно трагично, но к концу сменилось на позитивную ноту. Примечательно, что она в одной из строк попросила прощение у Прилучного.

Подписчики отметили талант актрисы к поэзии и предложили чаще сочинять стихотворения. Особенно им понравилось то, что ее переживания натолкнули их на собственные размышления.

Ранее 5-tv.ru писал, что Агата Муцениеце вышла в свет с Иваном Чуйковым.