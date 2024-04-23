Гуцул обвинила Молдавию в давлении на получателей помощи на российские карты

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Жителям Гагаузской автономии не дают спокойно воспользоваться картами «Мир».

Глава Гагаузии Евгения Гуцул в своем Telegram-канале сообщила, что руководство Молдавии намерено запугивать получателей помощи на российские банковские карты в автономии.

Политик рассказала, что угрозы коснутся тех, кто планирует использовать карты «Мир». Генеральный прокурор Молдавии высказался, что власти будут следить за держателями счетов и блокировать им входящие переводы.

«Очередной приступ ненависти к своему народу и угрозы. Теперь официальный Кишинев пугает расправой бюджетников и пенсионеров Гагаузии, если те осмелятся воспользоваться банковскими картами с российской платежной системой», — написала Гуцул.

Ранее 5-tv.ru писал, что Гуцул оценила количество желающих открыть счета в ПСБ жителей Гагаузии.