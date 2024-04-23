Жена замминистра обороны Иванова вышла на связь после задержания супруга
Жена замминистра обороны Иванова отказалась комментировать задержание мужа
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru
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Чиновника подозревают в получении взятки.
Супруга задержанного по обвинению в получении взятки замглавы Минобороны Тимура Иванова отказалась комментировать 5-tv.ru текущую ситуацию.
«Я ничего не комментирую. Всего доброго», — сказала Светлана Иванова.
Ранее 5-tv.ru писал, что Иванов задержан по подозрению в получении взятки. С марта 2013 года и до назначения заместителем министра обороны в 2016-м он занимал должность гендиректора АО «Оборонстрой», специализирующегося на строительстве жилья для военных.
Президенту России Владимиру Путину доложено о задержании Иванова. Также заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.