В Кремле отреагировали на задержание замглавы Минобороны Иванова

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

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Так, Сергея Шойгу заранее поставили в известность об этом.

Президенту России Владимиру Путину доложено о задержании замминистра обороны Тимура Иванова. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президенту России Владимиру Путину доложено о задержании замминистра обороны Тимура Иванова. Также заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу», — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru писал, что Иванов задержан по подозрению в получении взятки. В СК отметили, что он подозревается в совершении преступления по статье УК «Получение взятки».

Дополнительной информации не приводится. Иванов до 2012 года работал на предприятиях ТЭК, позже был зампредом правительства Подмосковья.

С марта 2013 года и до назначения заместителем министра обороны в 2016-м занимал должность гендиректора АО «Оборонстрой», специализирующегося на строительстве жилья для военных.