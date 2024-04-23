В НАТО высказались о возможной войне с Россией

Столтенберг: НАТО не ищет конфликта с Россией

Фото: www.globallookpress.com / Zheng Huansong

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Йенс Столтенберг пообещал обеспечивать безопасность стран — участниц альянса.

НАТО не ищет конфликта с Россией, но намерен защищать безопасность стран — участниц. С таким заявлением выступил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Мы не ищем конфликта с Россией, но мы будем обеспечивать безопасность наших народов», — заявил он на пресс-конференции в Варшаве.

Также Столтенберг подчеркнул, что у НАТО нет планов менять конфигурацию своих ядерных сил и размещать оружие массового поражения на территории Польши. Прежде о такой возможности высказывался польский лидер Анджей Дуда.

Генсек НАТО прибыл в Варшаву, чтобы провести переговоры с премьер-министром Польши Дональдом Туском и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Одна из тем — продолжение военных поставок Украине и наращивание оборонной промышленности в странах альянса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Сунак сделал заявление о поддержке Украины.