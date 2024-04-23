Президент Ирана Раиси пригрозил Израилю полным уничтожением

Фото: Reuters / Majid Asgaripour

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Что именно сказал лидер исламской республики?

Израиль может перестать существовать, если повторно нападет на Иран. С таким заявлением выступил президент Ирана Эбрахим Раиси, передает агентство IRNA.

«Если Израиль снова допустит ошибку и нападет на территорию Ирана, он столкнется с совершенно другими последствиями, и неясно, останется ли что-нибудь от Израиля», — сказал Раиси во время визита в Лахорский университет Пакистана.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске. В результате нее погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

После этого, в ночь с 13 на 14 апреля, Иран выпустил в сторону Израиля, по оценкам СМИ, 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». Атака длилась больше пяти часов.

Удары также наносились по Израилю со стороны Ливана, Йемена, Сирии и Ирака. Позднее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил об отражении нападения, назвав атаку объявлением войны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Иран пригрозил Израилю ударом по ядерным объектам.