«Решаем вопросы»: нужен ли российскому бизнесу единый центр международных расчетов

Фото: Depositphotos / sabphoto

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После отказа банков Китая и Турции проводить расчеты с контрагентами из РФ осуществлять финансовые операции стало сложнее.

Несмотря на сложности с проведением российских трансакций в банках Китая и Турции, необходимости в создании единого центра международных расчетов сейчас нет. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф.

По его словам, проблемы, связанные с ограничением финансовых операций, чувствуются, однако говорить о создании единого центра преждевременно.

«Решаем эти вопросы в постоянном режиме, и думаю, что решения так или иначе будут все найдены. Что касается единого центра расчетов, я не знаю такой инициативы, но не считаю, что она нужна», — сказал Греф на брифинге по итогам заседания Наблюдательного совета Сбербанка.

С инициативой о создании единого центра расчетов выступил российский предприниматель Виктор Вексельберг после того, как турецкие и китайские банки отказались проводить расчеты с российскими контрагентами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему растет количество отказов в платежах от дружественных банков.