«Не обязан любить моего ребенка»: Дибцева сказала, что новый муж ладит с дочерью

Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС

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Загадочный Евгений оказался лучшим мужчиной на свете.

Звезда фильма «Холоп» Ольга Дибцева в своем личном блоге в Сети сказала, что ее новый избранник отлично ладит с дочерью актрисы от первого брака.

Артистка призналась, что переживала за то, что они могут не поладить, ведь Евгений не обязан любить девочку. Но несмотря на все волнения, мужчина нашел подход к Симе.

«Но Женя очень добрый и у него огромное сердце, он очень любит детей и много проделал работы, чтобы подружиться с Симой», — рассказала актриса.

Она призналась, что прошла много испытаний, чтобы наконец-то обрести счастье. Дибцева считает Евгений лучшим мужчиной на свете. Она даже пошутила, что в новом браке ей настолько хорошо, что перехотелось работать.

В феврале этого года у пары появилась совместная дочка. Муж звезды «Холопа» находился рядом во время родов. Он всячески поддерживал ее и старался облегчить боль.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о вторых родах Ольги Дибцевой.