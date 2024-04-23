Власти Эстонии пригрозили закрыть монастыри при отказе выйти из подчинения РПЦ

Фото: www.globallookpress.com / Sepp Puchinger

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Один из эстонских министров уже попытался убедить в необходимости такого решения представителей Пюхтицкого монастыря.

Власти Эстонии могут закрыть монастыри, которые откажутся от выхода из подчинения «патриарху Кириллу», то есть Русской православной церкви (РПЦ). Об этом заявил министр внутренних дел страны Лаури Ляэнеметс радионовостям Эстонского национального телерадиовещания (ERR).

Эстонский чиновник посетил Пюхтицкий монастырь, представителей которого попытался убедить в правильности выхода из подчинения РПЦ. При этом сразу разъяснять позицию правительства страны не стал, но пообещал сделать это потом. Но тем, кто «подчинен патриарху Кириллу, то есть Москве», он пообещал проблемы, в том числе прекращение деятельности через суд.

Ляэнеметс уже заявлял, что Московский патриархат нужно признать террористической организацией, что в конечном счете запретит его деятельность в Эстонии. Посольство России расценило такие планы как посягательство на свободу вероисповедания и нарушение конституционных прав жителей страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инициативу властей Эстонии признать РПЦ «террористической организацией». В частности, дипломат предположила, что Лаури Ляэнеметс страдает от «душевного нездоровья» — проблемы «налицо».