Кологривого предупредили о рисках стать заложником одной роли

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Он, как отмечается, может повторить судьбу советского актера Юрия Никулина.

Кинокритик Давид Шнейдеров считает, что актер Никита Кологривый может стать заложником одной роли. Об этом пишет NEWS.ru.

По мнению эксперта, режиссерам и продюсерам стоит перестать делать ставку на удачно получившийся образ артиста в нашумевшем сериале и искать для Кологривого разнообразные роли.

Иначе он может пойти по стопам советского актера Юрия Никулина, которого всю карьеру преследовал один и тот же сыгранный им персонаж.

«Юрию Никулину стоило адских усилий выйти из комедийного образа, а Моргунов и Вицин так и не смогли. Агентам Кологривого стоит рассматривать разные проекты, чтобы Никиту не ждала та же участь», — сказал Шнейдеров.

Романтическая комедия «Любовь зла» с Кологривым в главной роли выйдет на экраны в августе. В ней он сыграет вора-домушника, что тематически перекликается с амплуа лидера преступной группировки, благодаря которому он и прославился.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как актер Владимир Сычев «приструнил» Кологривого.