Участники группы «Би-2» подали документы на получение гражданства Молдавии

Фото: www.globallookpress.com / Anton Belitsky

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Их заявления в дальнейшем будут направлены Санду. При этом не уточняется, кто именно захотел молдавский паспорт.

Участники музыкальной группы «Би-2» подали документы на получение гражданства Молдавии. Об этом в Telegram-канале сообщил глава пресс-службы администрации президента страны Адриан Бэлуцел.

«Сегодня несколько участников группы „Би-2“ и членов их семей подали документы на получение гражданства Республики Молдова. Наша страна была, есть и останется дружественной ко всем людям, которые хотят жить в мире и взаимопонимании», — написал он.

Бэлуцел добавил, что Кишинев открыл двери всем, кто «ищет спасения от войны». Заявления о получении гражданства будут направлены президенту республики Майе Санду. Их рассмотрят в порядке процедуры «предоставления гражданства в интересах Молдавии».

В конце января музыкантов группы «Би-2» задержали на Пхукете после проведения концерта без разрешения на работу. Они ожидали депортации из страны. Коллектив оштрафовали и предписали покинуть Таиланд в кратчайшие сроки. Тогда 2 февраля артисты прилетели в Израиль. Прямо в аэропорту Тель-Авива солист группы «Би-2» Лева* (Егор Бортник*) заявил, что никогда больше не вернется в Россию.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Турции отменили четырехдневный концерт «Би-2» в Кемере.

* — признан иноагентом в России